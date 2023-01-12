Режиссер Константинов грубо ответил на слухи о публикации поста про Нагиева и помощь СВО

В Сети появилась информация, что телеведущий перевел многомиллионную сумму в поддержку участников СВО. Эти данные якобы предоставил Константинов. Однако сам режиссер сообщил, что не знает, кто такой Нагиев, и не в курсе о его помощи ВС РФ.