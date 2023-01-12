Режиссер Константинов грубо ответил на слухи о публикации поста про Нагиева и помощь СВО

Режиссер Театра кукол имени С. В. Образцова Борис Константинов прокомментировал слухи о размещении информации о поддержке телеведущим Дмитрием Нагиевым спецоперации и переводе шоуменом 200 млн рублей на нужды российской армии.
В Сети появилась информация, что телеведущий перевел многомиллионную сумму в поддержку участников СВО. Эти данные якобы предоставил Константинов. Однако сам режиссер сообщил, что не знает, кто такой Нагиев, и не в курсе о его помощи ВС РФ.
«Это фейк чистой воды. Я даже не знаю, кто такой Дмитрий Нагиев. Успокойтесь», — грубо ответил театральный деятель «Абзацу».
Сам Нагиев также опроверг информацию о денежной помощи. Кроме того, телеведущий тоже не знаком с Константиновым.