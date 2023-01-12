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Мишустин процитировал фильм «Брат-2» во время вручения премий журналистам

Общество
Мишустин процитировал фильм «Брат-2» во время вручения премий журналистам

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин упомянул знаменитую цитату из фильма «Брат-2» в обращении к участникам церемонии вручения премий правительства в области СМИ.

Он поздравил участников мероприятия с Днем российской печати, который ежегодно отмечается 13 января. По мнению политического деятеля, дата является замечательным праздником, отмечающий важную и творческую профессию.

«Вот как в классике говорили: "В чем сила? Сила — в правде". И именно этим вы занимаетесь», — отметил он в своем обращении.

Также Мишустин пожелал всем представителям СМИ здоровья и всего самого доброго. Политик подчеркнул, что цели, которые ставит президент РФ Владимир Путин и выполнения ожидания всех россиян — обязательно будут достигнуты.
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