Иран направит боевые корабли к Панамскому каналу

По его словам, дежурство кораблей иранского флота у берегов Америки является частью программы Тегерана по наращиванию присутствия в ключевых регионах океана. Ирани отметил, что военно-морские силы страны уже развернуты во всех стратегических проливах по всему миру — за исключением всего двух.