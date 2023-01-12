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Иран направит боевые корабли к Панамскому каналу

Весь мир
Иран направит боевые корабли к Панамскому каналу

Тегеран, 12 января. Иран установит присутствие своих военно-морских сил в районе Панамского канала. Об этом в заявлении информационному агентству Tasnim сообщил командующий ВМС страны контр-адмирал Шахрам Ирани.

По его словам, дежурство кораблей иранского флота у берегов Америки является частью программы Тегерана по наращиванию присутствия в ключевых регионах океана. Ирани отметил, что военно-морские силы страны уже развернуты во всех стратегических проливах по всему миру — за исключением всего двух.

«Подразделения иранского военно-морского флота приближаются к берегам Северной и Южной Америки. Военно-морские силы Ирана войдут в один из этих двух оставшихся проливов в этом году, пока разрабатываются планы присутствия иранских военно-морских сил в Панамском канале», — отметил командующий.
Иран направит боевые корабли к Панамскому каналу

Контр-адмирал добавил, что иранский военно-морской флот создал три океанских командования, которые контролируют миссии в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. В ближайшее время ВМС получат вооружение, которое полностью соответствует поставленным задачам.

В августе 2022 года командующий ВМС Ирана ясно дал понять, что «силы ВМС Ирана присутствуют в любом океане, если это необходимо», и что они «готовы мощно противостоять любой внешней опасности».
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