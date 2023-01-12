Соловьев призвал нанести ядерный удар по снабжающим Украину оружием странам НАТО

Страны Североатлантического альянса должны рассматриваться российскими военными в качестве потенциальных целей для нанесения удара, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
Свою позицию он объяснил тем, что государства, вроде Польши, Франции и Великобритании, продолжают снабжать Украину вооружением.
«Любая военная цель на территории Франции, Польши и Британии — мы должны официально объявить — является для нас легитимной целью», — сказал Соловьев.
Он уточнил, что удары должны наноситься по скоплениям военной техники, которая готовится к отправке на Украину. Более того, Соловьев допустил применение тактического ядерного оружия.
«Или мы будем ждать, когда появятся сотни, тысячи танков на нашей территории?» — задался вопросом телеведущий.
Ранее министр Военно-морских сил США Карлос дель Торо подверг критике политику американского руководства, направленную на милитаризацию Украины. По словам чиновника, Вашингтон лишь затягивает боевые действия, что, в свою очередь, становится серьезным вызовом для оборонной промышленности Соединенных Штатов.