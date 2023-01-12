Петербург стал лидером в антирейтинге городов по госпитализациям пациентов с COVID-19

Медики Санкт-Петербурга госпитализировали 155 человек с коронавирусом за минувшие сутки. Этот показатель оказался самым высоким среди всех российских регионов.
Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в медицинские учреждения Москвы доставили 113 пациентов. Такие данные делают Северную столицу лидером антирейтинга.
Напомним, что еще несколько месяцев назад губернатор Петербурга Александр Беглов принял решение распустить городской оперативный штаб по COVID-19. В его функции входило обеспечение мер по профилактике и контролю за распространением опасного заболевания.
Помимо этого, в Северной столице выявили 396 новых случаев заражения коронавирусом. Врачи зафиксировали смерть 11 пациентов с COVID-19.