Власти Замбии разработали стратегию стимулирования выращивания риса

Лусака, 12 января. Министерство сельского хозяйства провинции Луапула на севере Замбии привлекло 3400 фермеров к выращиванию риса. Об этом сообщило издание LusakaTimes.
Власти страны поддержат участников проекта по разведению злаковой культуры сроком до 2025 года. Инициатива охватит свыше 12 500 жителей деревень.
На текущем этапе аграрии развернули 30 полевых лагерей и снабдили их техникой. Чиновники намереваются довести продуктивность рисовых плантаций до 3,5 тонны с гектара.
Главный специалист по сельскому хозяйству провинции Луапула Осбетти Хамвет сообщил о высокой механизации производства. Для подготовки угодий фермеры использовали тракторы, а урожай соберут с помощью комбайнов.
По словам чиновника, власти не только предоставили ресурсы, но и связали жителей с рынками сбыта. В результате теперь большее количество людей интересуется сельским хозяйством.
Ранее глава Замбии реформировал законодательство страны. Президент Хакаинде Хичилема отменил смертную казнь и статью за оскорбление первого лица государства как пережитки колониального прошлого.