Стоимость золота превысила 1900 долларов впервые с начала мая

Впервые с 5 мая стоимость золота превысила 1900 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов нью-йоркской биржи Comex.
По данным на 17:23 по московскому времени, цена февральского фьючерса на золото выросла на 14,45 доллара (0,78%), до 1893,75 доллара за тройскую унцию. До этого стоимость металла составила более чем 1900 долларов.
Такой показатель связан с выходом статистики по инфляции в США. По данным документа, годовая инфляция в Соединенных Штатах составила 6,5% по итогам декабря, а потребительские цены сократились на 0,1% в сравнении с показателями ноября.