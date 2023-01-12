Вирусолог Альтштейн опроверг опасность «кракена»

Как пояснил Альтштейн, все они, хотя и отличаются повышенной скоростью распространения, имеют довольно низкую летальность. Поэтому никакой панике поддаваться не стоит. Для полного спокойствия достаточно вспомнить о противоэпидемических мерах, которые успешно купировали инфицирование и раньше.