Вирусолог Альтштейн опроверг опасность «кракена»

Российский вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о свойствах штамма «кракен».
По словам Альтштейна, мутировавший штамм коронавируса, получивший название «кракен», как и еще ряд новых штаммов, ничем принципиальным по своим биологическим свойствам не отличаются от предыдущих вариантов «Омикрона», к которым уже приспособились во всем мире, сообщает Pravda.Ru.
Как пояснил Альтштейн, все они, хотя и отличаются повышенной скоростью распространения, имеют довольно низкую летальность. Поэтому никакой панике поддаваться не стоит. Для полного спокойствия достаточно вспомнить о противоэпидемических мерах, которые успешно купировали инфицирование и раньше.