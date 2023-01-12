Foreign Policy: США лишились позиции гегемона в мире конкурирующих сверхдержав

По словам журналиста, американские власти не могут привыкнуть к тому факту, что «однополярный момент» был краток и уже прошел. Сегодня на мировую арену выходят новые государства, которые укрепляют свои позиции за счет союзнических отношений. Чтобы уметь эффективно противостоять оппонентам, следует четко осознавать интересы страны, расставлять приоритеты и придерживаться их, пояснил автор.