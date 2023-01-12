Foreign Policy: США лишились позиции гегемона в мире конкурирующих сверхдержав

Соединенным Штатам пора понять свое истинное место в современном мире конкурирующих сверхдержав. Такое мнение озвучил обозреватель Foreign Policy Стивен Уолт.
По словам журналиста, американские власти не могут привыкнуть к тому факту, что «однополярный момент» был краток и уже прошел. Сегодня на мировую арену выходят новые государства, которые укрепляют свои позиции за счет союзнических отношений. Чтобы уметь эффективно противостоять оппонентам, следует четко осознавать интересы страны, расставлять приоритеты и придерживаться их, пояснил автор.
«Мой совет: привыкайте к этому. В зарождающемся многополярном мире другие государства будут преследовать свои собственные интересы — точно так же, как мы преследуем свои», — обозначил место Вашингтона Уолт.
Ранее публицист Юрий голубь счел позицию гегемона «слишком тяжелой ношей» для США из-за торговой политики главы Белого дома Джо Байдена, которая стала «большой дырой» в его долгосрочной стратегии.