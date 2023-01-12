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Администрация Ростова-на-Дону: командование ВСУ не скрывало планов наступления на город

Армия
Администрация Ростова-на-Дону: командование ВСУ не скрывало планов наступления на город

Вооруженные силы Украины действительно намеревались атаковать Ростов-на-Дону, что вписывается в антироссийскую политику киевского руководства, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В ходе пресс-конференции он отметил, что командование ВСУ даже не скрывало своих намерений, хотя и не смогло бы добиться успеха.

«Конечно, они этого хотели, но я думаю это невозможно», — сказал Логвиненко.

По его словам, причиной тому стали события 2014 года, когда в результате государственного переворота к власти на Украине пришли националистически настроенные элиты. Они активно продвигали свою идеологию в массах, навязывая ненависть к России даже среди детей.
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