Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Газель» и школьный автобус столкнулись лоб в лоб под Воронежем

Происшествия
«Газель» и школьный автобус столкнулись лоб в лоб под Воронежем

Отечественный грузовик и школьный автобус стали участниками аварии в Воронежской области. Как сообщили в региональном управлении МВД, один человек был доставлен в больницу.

По данным полиции, все произошло на территории села Рождественская Хава. Водитель «газели» не справился с управлением на повороте, его вынесло на встречную полосу, по которой двигался школьный автобус.

«Водитель автомобиля ГАЗ получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На момент столкновения в автобусе находился 21 пассажир, все были пристегнуты ремнями безопасности», — сообщили в полиции.

Ранее два пассажира пострадали в результате столкновения маршрутки и такси в Подольске, писало РИАМО.
школьный автобус газель воронежская область
Военкоры ФАН
Лучшие в аду