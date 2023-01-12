Планировавших массовое убийство в нижегородской школе подростков признали невменяемыми

Как пишет ИА «Время Н», по версии следствия, трое подростков в возрасте 16−17 лет планировали провести акцию массового убийства на почве ненависти. В декабре 2021 – январе 2022 года злоумышленники определили для нападения школу в Канавине и назначили с дату теракта, но их действия пресекли правоохранители.