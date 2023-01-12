Планировавших массовое убийство в нижегородской школе подростков признали невменяемыми

Подростков будут судить за подготовку к теракту в общеобразовательном заведении в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом уведомили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Как пишет ИА «Время Н», по версии следствия, трое подростков в возрасте 16−17 лет планировали провести акцию массового убийства на почве ненависти. В декабре 2021 – январе 2022 года злоумышленники определили для нападения школу в Канавине и назначили с дату теракта, но их действия пресекли правоохранители.
В процессе расследования уголовного дела была организована судебно-психиатрическая экспертиза, которая показала, что двое из несовершеннолетних правонарушителей являются невменяемыми. Сотрудники СК будут просить суд использовать в отношении вышеуказанных фигурантов принудительные меры медицинского характера.
Третий несостоявшийся террорист оказался вменяемым и был заключен под стражу. В данный момент уголовное дело с обвинительным актом в отношении него передано для рассмотрения в суд.