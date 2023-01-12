Ида Галич назвала Ксению Собчак хабалкой с рынка

Блогер Ида Галич резко высказалась в адрес журналистки Ксении Собчак. Она вспомнила об интервью, которое дала блондинке несколько лет назад.
Галич призналась, что ей было тяжело общаться с Собчак. Однако ей удалось справиться с непростым испытанием.
В своем Telegram-канале блогер отметила, что до сих пор находится под неприятным впечатлением от беседы. Она добавила, что долго хранила обиду в себе.
«Ты не ведущая, ты хабалка с рынка, тебе вместо микрофона надо орало в руки дать, чтоб ты про "родные" дольче и габбану рассказывала!» — написала звезда.
Пользователи Сети встали на сторону Галич. Они призвали кумира отпустить сложившуюся ситуацию.