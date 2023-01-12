Ани Лорак намекнула на новые отношения романтическим видео

Лорак намекнула своим поклонникам на новые отношения. Как сообщает «Вечерняя Москва», певица опубликовала видео под романтическую музыку с высоким мужчиной, который крепко прижал к себе звезду. Артистка написала, что в ее жизни начинается что-то новое.