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Ани Лорак намекнула на новые отношения романтическим видео

Шоу-бизнес
Ани Лорак намекнула на новые отношения романтическим видео

Певица Ани Лорак спровоцировала слухи о новом романе, опубликовав ролик с неизвестным мужчиной. Поклонники предположили, что народная артистка Украины наконец-то наладила личную жизнь.

Лорак намекнула своим поклонникам на новые отношения. Как сообщает «Вечерняя Москва», певица опубликовала видео под романтическую музыку с высоким мужчиной, который крепко прижал к себе звезду. Артистка написала, что в ее жизни начинается что-то новое.

Ани Лорак намекнула на новые отношения романтическим видео

Фолловеры порадовались за исполнительницу и ее нового избранника. Они пожелали паре счастья и любви. Среди комментаторов оказался и певец Филипп Киркоров, который дал свое благословение, пишет «Дни.ру».

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