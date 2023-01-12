Центробанк РФ установил официальные курсы валют на 13 января

Российский Центробанк установил официальные курсы зарубежных валют на пятницу, 13 января. Об этом свидетельствуют последние данные регулятора.
Так, американский доллар потерял 1,24 рубля, и его курс составил 67,78 рубля. Европейская валюта также ослабла по отношению к рублю на 1,35 рубля, до 72,79 рубля. Юань по отношению к значению последнего закрытия сессии также просел. Его курс опустился на 0,14 рубля, до десяти рублей за денежную единицу.
Центробанк РФ устанавливает официальные курсы зарубежных валют к рублю в будни, опираясь на рыночные курсы Московской биржи.