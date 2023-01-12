Центробанк РФ установил официальные курсы валют на 13 января

Так, американский доллар потерял 1,24 рубля, и его курс составил 67,78 рубля. Европейская валюта также ослабла по отношению к рублю на 1,35 рубля, до 72,79 рубля. Юань по отношению к значению последнего закрытия сессии также просел. Его курс опустился на 0,14 рубля, до десяти рублей за денежную единицу.