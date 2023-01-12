В «Ветеранах России» объяснили, почему Волгоград нужно переименовать в Сталинград

Переименование Волгограда в Сталинград могло бы положительно отразиться на боевом духе участников спецоперации. Об этом сообщил председатель Общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.
Он назвал Сталинград символом русской воинской доблести, отваги и мужества. Среди сторонников переименования множество уроженцев самой Волгоградской области.
«Сегодня уже и добровольцы, и военнослужащие Вооруженных сил открыто заявляют о возвращении исторической справедливости», — сообщил он в беседе с РИА Новости.
Он напомнил, что 2 февраля отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве. В ходе боев Красная Армия «буквально выгрызала» каждый кусок земли у армии Вермахта и ее союзников, а победа предопределила исход Второй Мировой войны