Украинский посол в Британии заявил о переброске частей ВСУ на север страны

Таким образом он ответил на вопрос журналиста телеканала Sky News насчет того, обеспокоен ли Киев обстановкой на белорусской границе. Пристайко подчеркнул, что Украине приходится держать войска на севере страны, чтобы не дать противнику возможность «перерезать линию» связи Киева с западными союзниками.