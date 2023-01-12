МВД объявило в розыск третьего фигуранта дела автоподставщиков на Bentley

По данным канала, Евгений Афанасьев, который считается главным автоподставщиком, действовал с Евгением Самошиным и Сергеем Скороходовым. Самошина несколько дней назад задержали, а третьего участника ОПГ объявили в розыск. Известно, что мужчина ранее работал в полиции, а после устроился в юридическую фирму, в которой также числился и Афанасьев.