Североатлантический альянс оказался в неудобном положении из-за последних событий в зоне проведения спецоперации ВС РФ, сообщил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
По его словам, несмотря на активные поставки Украине западного вооружения, ей не удалось добиться успеха, тогда как российская армия методично продвигается к поставленным целям.
«Украина и НАТО по-прежнему решительно проигрывают, а Россия по-прежнему уверенно побеждает. Так было с начала марта 2022 года по сегодняшний день», — написал Янг в социальной сети.
Политический деятель подчеркнул, что не существует сценария, при котором ВС РФ не добьются успеха, как и нет варианта развития событий, когда Украина и НАТО одержат верх. К своей публикации Янг прикрепил новость о разгроме ВСУ в Соледаре на севере Донецкой Народной Республики.
Ранее о ситуации в Соледаре высказался бизнесмен Евгений Пригожин. Он подтвердил, что подразделениям ЧВК «Вагнер» удалось освободить город. При этом гражданские были эвакуированы, а солдаты ВСУ взяты в плен либо нейтрализованы.