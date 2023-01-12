Американский политик Янг признал неизбежность успеха СВО после разгрома ВСУ в Соледаре

Политический деятель подчеркнул, что не существует сценария, при котором ВС РФ не добьются успеха, как и нет варианта развития событий, когда Украина и НАТО одержат верх. К своей публикации Янг прикрепил новость о разгроме ВСУ в Соледаре на севере Донецкой Народной Республики.