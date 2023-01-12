Диетолог Макиша рассказала, какие продукты помогают контролировать аппетит

Медицинский специалист утверждает, что для контроля аппетита необходимо есть продукты, богатые белком. Это обусловлено тем, что белок расщепляется до аминокислот, циркулирующих в организме до пяти часов. Данные вещества также посылают сигналы насыщения в головной мозг, что позволяет не переедать.