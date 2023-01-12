Диетолог Макиша рассказала, какие продукты помогают контролировать аппетит

Употребление определенных продуктов помогает насытить организм и снизить аппетит. Об этом заявила врач-диетолог Марина Макиша. Она перечислила наиболее полезные для здоровья продукты.
Медицинский специалист утверждает, что для контроля аппетита необходимо есть продукты, богатые белком. Это обусловлено тем, что белок расщепляется до аминокислот, циркулирующих в организме до пяти часов. Данные вещества также посылают сигналы насыщения в головной мозг, что позволяет не переедать.
«Поэтому после белкового приема пищи на протяжении четырех-пяти часов мы достаточно комфортно контролируем свой аппетит», — объяснила Макиша в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
Пользу для организма также несут бобовые продукты. Они содержат в себе большое количество растворимой клетчатки, которая набухает в процессе пищеварения. Это позволяет создать эффект наполнения, что также дает мозгу сигнал о насыщении организма.