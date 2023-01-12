Сайманов покинул пост генерального директора «Рубина»

Казанцы под руководством Сайманова выступали в квалификационном раунде Лиги Европы, где уступили польскому «Ракуву» в двухматчевом противостоянии. Летом 2022 года «Рубин» впервые за долгое время покинул Российскую премьер-лигу (РПЛ), заняв 15-е место.