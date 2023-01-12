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Бывший спикер парламента Молдавии Гимпу призвал «остановить» русский язык

Общество
Бывший спикер парламента Молдавии Гимпу призвал «остановить» русский язык

Экс-спикер парламента Молдавии Михай Гимпу заявил, что использование русского языка в стране следует сократить.

По его словам, русский «душит» родной язык республики, а в Молдавии до сих пор говорят так, как в советское время, несмотря на 30 лет независимости. Видеозапись с выступлением политика появилась в социальных сетях.

«Пока мы не остановим русский язык, наши люди не начнут говорить корректно на румынском», — подчеркнул Гимпу.

Суд Молдавии, тем временем, отменил закон, который возвращал русскому официальный статус языка межнационального общения. Об этом ходатайствовали несколько депутатов парламента.
молдавия русский язык румынский язык
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