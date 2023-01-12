Американский президент Джо Байден принес в жертву украинский народ ради интересов государственного капитала. Такое мнением озвучил правозащитник и кандидат в вице-президенты США Аджаму Барака.
По его словам, конфликт не должен был произойти, а «воинственный настрой американцев» и вовсе выглядит «непристойно». Также активист напомнил, что Вашингтон и Брюссель использовали Минские договоренности для того, чтобы подготовить стороны к дальнейшему противостоянию.
«Я виню Байдена. Целое поколение украинцев приносится в жертву интересам американского капитала», — сделал шокирующее заявление Барака на своей странице в соцсети Twitter.
Ранее обозреватель издания Federalist Джордан Бойд призвал Соединенные Штаты пересмотреть свои взгляды в отношении киевской поддержки в силу коррумпированности страны. Действия украинских властей нарушают демократические устои, которые так важны Западу, пояснил журналист.