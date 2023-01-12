Правозащитник Барака раскритиковал Байдена за жертвование украинцами ради капитала США

По его словам, конфликт не должен был произойти, а «воинственный настрой американцев» и вовсе выглядит «непристойно». Также активист напомнил, что Вашингтон и Брюссель использовали Минские договоренности для того, чтобы подготовить стороны к дальнейшему противостоянию.