Египет и Судан ускорят реализацию совместных энергетических и сельхозпроектов

Ранее Росатом рассказал о строительстве атомной электростанции «Эль-Дабаа» севернее Каира. В общей сложности РФ планирует возвести четыре энергоблока по 1200 МВт каждый. Этот объем не только удовлетворит внутренний рынок Египта по электропотреблению, но и позволит республике экспортировать ресурс в другие страны.