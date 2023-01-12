Египет и Судан ускорят реализацию совместных энергетических и сельхозпроектов

Каир, 12 января. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри провел рабочий телефонный разговор с суданским коллегой Али ас-Садиком. Стороны обсудили развитие совместных проектов, в частности, энергетических и сельскохозяйственных.
Главы МИД двух государств согласились с необходимостью активизации усилий объединенных профильных комитетов по реализации поставленных задач.
«Египет и Судан связаны между собой электрической сетью мощностью 80 МВт. Обе страны стремятся увеличить этот показатель до 300 МВт в ближайшем будущем и 1000 МВт в долгосрочной перспективе для удовлетворения потребностей Хартума в электроэнергии», — говорится в сообщении.
Стоит добавить, что Каир также связан сетевой магистралью с Ливией и Иорданией. В скором времени республика планирует поставлять энергоресурсы в Саудовскую Аравию, Ирак, Грецию и Кипр.
Представители Египта и Судана изучают возможность создания проекта железнодорожной линии, которая соединит египетский Асуан с суданским Вади-Халфа. Реализация этой программы позволит наладить товарооборот между странами, включая обмен сельхозпродукцией.
Ранее Росатом рассказал о строительстве атомной электростанции «Эль-Дабаа» севернее Каира. В общей сложности РФ планирует возвести четыре энергоблока по 1200 МВт каждый. Этот объем не только удовлетворит внутренний рынок Египта по электропотреблению, но и позволит республике экспортировать ресурс в другие страны.