Экономист Мильчакова: ценовой «потолок» Запада на нефтепродукты из РФ поможет укреплению рубля

Введение ценового «потолка» на российские углеводороды станет поводом для укрепления рубля. Таким мнением поделилась кандидат экономических наук Наталья Мильчакова в беседе с международной редакцией ФАН.
США и другие страны Запада на этой неделе ведут переговоры по поводу значений ценового «потолка» на нефтепродукты из России, который вступит в силу 5 февраля. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Согласно информации издания, речь идет сразу о двух «потолках»: один введут на такие дорогостоящие экспортные российские нефтепродукты, как дизельное топливо, а второй — на недорогую продукцию, например, мазут.
По словам Мильчаковой, обсуждение сразу двух «потолков» цен на нефтепродукты говорит о том, что США и их союзники пока не смогли прийти к согласованному мнению о едином пределе стоимости.
«Кроме того, имеет значение специфика каждого подсегмента данного рынка. Цены даже одного и того же нефтепродукта могут сильно различаться в зависимости от его экологичности. Например, бензин стандарта евро не будет стоить так же, как и топливо с низким октановым числом», — пояснила собеседница ФАН.
По словам экономиста, ценовую дифференциацию в этих сегментах рынка не исключишь. Потому и «потолок» цен для нефтепродуктов ввести окажется очень непросто.
«Но страны Запада просто бьются в санкционном угаре, и вряд ли руководствуются в принятии своих безумных решений рациональными соображениями. Эта история закончится тем, что Россия просто прекратит поставки нефтепродуктов даже в те страны ЕС, которые критически зависят от российского мазута и для которых Евросоюз изначально сделал временные исключения, например, для Хорватии и Болгарии.
Зато их перенаправят в Китай и другие страны Азии, которые не присоединятся к ценовому "потолку". Временно Россия не будет получать избыточных доходов от экспорта углеводородов и нефтепродуктов, но зато это станет поводом для укрепления рубля», — подытожила Наталья Мильчакова.
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