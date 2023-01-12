Восемь автомобилей стали участниками массового ДТП на трассе под Челябинском

Сотрудники дорожной полиции в Челябинской области приступили к установлению обстоятельства массовой аварии, которая произошла на автодороге «Подъезд к Екатеринбургу». Об этом сообщили в четверг в отделении пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.
По данным ведомства, водитель грузовика Volvo с прицепом не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение BMW Х7 и Lada Largus. Мужчина за рулем «газели», заметив аварию, резко затормозил, и в него врезались Mercedes-Benz и Nissan Qashqai.
«Грузовой автомобиль Iveco применил экстренное торможение, в результате чего следовавший за ним автомобиль Hyundai Sonata также совершил столкновение», — сообщили в полиции.
Помощь медиков потребовалась водителю фуры Volvo, его госпитализировали. На месте продолжают работать экстренные службы и стражи порядка. Организовано реверсивное движение.
Ранее в Краснодарском крае водитель погиб в ДТП с участием трех грузовиков, писал телеканал «360».