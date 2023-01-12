Восемь автомобилей стали участниками массового ДТП на трассе под Челябинском

По данным ведомства, водитель грузовика Volvo с прицепом не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение BMW Х7 и Lada Largus. Мужчина за рулем «газели», заметив аварию, резко затормозил, и в него врезались Mercedes-Benz и Nissan Qashqai.