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Посол Украины в Британии Пристайко потребовал отправить для ВСУ тысячи современных танков

Армия
Посол Украины в Британии Пристайко потребовал отправить для ВСУ тысячи современных танков

Вооруженным силам Украины нужны современные западные танки, заявил посол республики в Лондоне Вадим Пристайко.

Дипломат потребовал передать ВСУ тысячи бронемашин, включая Challenger, Abrams и Leopard.

«Нам нужны тысячи, это точно, потому что русские выставляют тысячи танков перед нашими рубежами. У нас есть много своих, но нам нужно лучше, чем то, с чем мы можем выйти сейчас», — отметил он.

При этом Пристайко подчеркнул, что в настоящий момент вся бронетехника украинской армии устарела, поэтому Киеву необходимы только современные модели.
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