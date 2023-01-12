Посол Украины в Британии Пристайко потребовал отправить для ВСУ тысячи современных танков

Вооруженным силам Украины нужны современные западные танки, заявил посол республики в Лондоне Вадим Пристайко.
Дипломат потребовал передать ВСУ тысячи бронемашин, включая Challenger, Abrams и Leopard.
«Нам нужны тысячи, это точно, потому что русские выставляют тысячи танков перед нашими рубежами. У нас есть много своих, но нам нужно лучше, чем то, с чем мы можем выйти сейчас», — отметил он.
При этом Пристайко подчеркнул, что в настоящий момент вся бронетехника украинской армии устарела, поэтому Киеву необходимы только современные модели.