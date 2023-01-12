Имеющийся у немецких властей план по отказу от российской нефти не принесет ожидаемых результатов, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на Bloomberg.
По мнению американского журналиста Джулиана Ли, есть несколько причин, почему инициатива политиков ФРГ по закачке нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба» не сработает.
Во-первых, чтобы окончательно отказаться от нефти из РФ, заводу в Шведте, который обеспечивает этим ресурсом весь Берлин и близлежащие районы, нужно отказаться от топлива марки Urals.
Во-вторых, поставки нефти из Казахстана по «Дружбе» могут быстро прекратиться, если Россия решит не помогать Германии в этой инициативе, ведь трубопровод контролируется российской стороной.