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Дирижер Юрий Башмет рассказал о состоянии Никиты Михалкова

Шоу-бизнес
Дирижер Юрий Башмет рассказал о состоянии Никиты Михалкова

Народный артист СССР, 69-летний дирижер, альтист и педагог Юрий Башмет рассказал, как чувствует себя госпитализированный кинорежиссер и актер Никита Михалков.

В беседе с «Российской газетой» Башмет сообщил, что состояние звезды «Жестокого романса» неплохое. Дирижер выразил надежду, что Михалкова в скором времени выпишут из больницы.

«Когда до меня дошло известие о его болезни, признаюсь, испугался, позвонил ему. Думал, если он в реанимации, то у него нет при себе телефона. Два гудка — и он взял трубку, и мы с ним прекрасно поговорили минут пять», — рассказал он.

Ранее с госпитализированным режиссером по телефону пообщался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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