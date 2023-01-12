Президент Южной Кореи допустил размещение ядерного оружия на территории республики

Сеул не исключает сценария, при котором на территории Республики Корея будет развернуто иностранное ядерное вооружение, заявил глава государства Юн Сок Ель.
Он уточнил, что южнокорейские власти пойдут на это в случае дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с КНДР.
«Южная Корея может разместить у себя ядерное оружие», — сказал президент.
Более того, Юн Сок Ель не исключил создания собственного ядерного арсенала. Как утверждает политик, у Сеула достаточно технологических и научных ресурсов для реализации такого плана.