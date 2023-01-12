Ушедший добровольцем на СВО экс-скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин вышел на связь

Несмотря на свой преклонный возраст, Решетин решил «служить Отечеству, как может». Друг музыканта рассказал, что ему позвонили из Минобороны России с просьбой вступить в творческую бригаду. Поэтому на данный момент артист играет на скрипке для российских бойцов.