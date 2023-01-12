Ушедший добровольцем на СВО экс-скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин вышел на связь

Бывший скрипач музыкального коллектива «Аквариум» Алексей Решетин в 59 лет записался добровольцем и отправился в зону спецоперации на Украине. Недавно артист вышел на связь.
Несмотря на свой преклонный возраст, Решетин решил «служить Отечеству, как может». Друг музыканта рассказал, что ему позвонили из Минобороны России с просьбой вступить в творческую бригаду. Поэтому на данный момент артист играет на скрипке для российских бойцов.
«Я — солдат российской армии, я воюю! Но оружие может быть разным. Я состою в Первой фронтовой творческой бригаде Минобороны РФ. Давать интервью без разрешения моих командиров не могу», — признался артист порталу «МК».
Товарищи Решетина рассказали, что ему часто приходится играть при нулевой температуре. Несмотря на это, артист усердно старается радовать участников СВО прекрасной музыкой, поскольку «внутри горит огонь от желания быть вместе с бойцами на передовой».