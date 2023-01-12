В России может появиться «газовая ипотека»

Структура «Газпрома» и единый оператор газификации ООО «Газпром газификация» предлагает ввести в России «газовую ипотеку». Компания опубликовала презентацию.
Отмечается, что таким образом россиянам будет проще оплачивать работу по подключению дома к газу внутри участка.
Базовая стоимость необходимого оборудования, а также прокладка сетей и первичного контура отопления составляет 250 тыс. рублей. Кредитную ставку предлагается сделать на уровне 3%, а остальное оформить в качестве государственной субсидии.
Потенциальное число россиян, которым может потребоваться такая услуга, превышает 325 тыс. человек, сообщает компания.