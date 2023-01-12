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Мэрия Ташкента начала раздавать горожанам плов в связи с наступившими холодами

Общество
Мэрия Ташкента начала раздавать горожанам плов в связи с наступившими холодами

Мэрия Ташкента на фоне наступивших в Узбекистане холодов начала бесплатно раздавать местным жителям плов.

В первую очередь еду получают малоимущие граждане, работники коммунальных служб и постовые на дорогах. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

«В связи с аномально холодной погодой, царящей в эти дни в столице, с 12 по 16 января хокимият Ташкента производит раздачу бесплатного плова в банкетных залах нашего города», — говорится в сообщении.

Согласно данным Узгидромета, 10 января в стране температура воздуха ночью упала до −17 градусов. Днем немного теплее — до десяти градусов мороза.
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