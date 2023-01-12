Мэрия Ташкента начала раздавать горожанам плов в связи с наступившими холодами

Мэрия Ташкента на фоне наступивших в Узбекистане холодов начала бесплатно раздавать местным жителям плов.
В первую очередь еду получают малоимущие граждане, работники коммунальных служб и постовые на дорогах. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
«В связи с аномально холодной погодой, царящей в эти дни в столице, с 12 по 16 января хокимият Ташкента производит раздачу бесплатного плова в банкетных залах нашего города», — говорится в сообщении.
Согласно данным Узгидромета, 10 января в стране температура воздуха ночью упала до −17 градусов. Днем немного теплее — до десяти градусов мороза.