На японском острове Магэ построят базу для маневров палубной авиации ВМС США

Строительство инфраструктуры военного назначения развернулось на необитаемом острове Магэ в японской префектуре Кагосима, сообщает информационное агентство Kyodo News.
Ссылаясь на данные минобороны страны, журналисты отметили, что база на острове Магэ будет предназначена для проведения маневров палубной авиации Военно-морских сил США.
В процессе строительства власти намерены провести передислокацию несколько видов амфибий, рептилий и редких рыб. Кроме того, будут введены ограничения на посещение острова гражданскими судами.