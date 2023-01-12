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На японском острове Магэ построят базу для маневров палубной авиации ВМС США

Армия
На японском острове Магэ построят базу для маневров палубной авиации ВМС США

Строительство инфраструктуры военного назначения развернулось на необитаемом острове Магэ в японской префектуре Кагосима, сообщает информационное агентство Kyodo News.

Ссылаясь на данные минобороны страны, журналисты отметили, что база на острове Магэ будет предназначена для проведения маневров палубной авиации Военно-морских сил США.

В процессе строительства власти намерены провести передислокацию несколько видов амфибий, рептилий и редких рыб. Кроме того, будут введены ограничения на посещение острова гражданскими судами.
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