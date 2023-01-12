The Hill: Байден стал невольным союзником Путина по Украине

По словам экспертов, глава Белого дома Джо Байден и стал тем самым помощником, поскольку затягивает ситуацию на Украине и не торопится предоставлять ей нужное стратегическое оборудование. Это играет на руку Москве и дает ей время для укрепления своих позиций, передает суть материала «ПолитРоссия».