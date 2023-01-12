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The Hill: Байден стал невольным союзником Путина по Украине

Политика
The Hill: Байден стал невольным союзником Путина по Украине

Россия обзавелась невольным союзником, который помогает ей в украинском конфликте. Такой информацией делится экономист Марк Тот и отставной полковник США Джонатан Свит в статье для The Hill.

По словам экспертов, глава Белого дома Джо Байден и стал тем самым помощником, поскольку затягивает ситуацию на Украине и не торопится предоставлять ей нужное стратегическое оборудование. Это играет на руку Москве и дает ей время для укрепления своих позиций, передает суть материала «ПолитРоссия».

«Путин, в отличие от Байдена, не стоит на месте. Кремль объявил о создании полуторамиллионной армии, а также об увеличении в 2023 году расходов на оборону», — раскрыли карты обозреватели The Hill.

Ранее США отказались от выделения Киеву пакета военной помощи в размере 45 миллиардов долларов. Предоставление средств было отложено на более поздний срок под предлогом необходимости борьбы с очередной волной коронавируса.
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