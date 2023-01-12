19FortyFive: российская армия смогла устроить логистический коллапс для ВСУ

Цепочка поставок западного оружия для украинской армии нарушилась из-за ударов российских войск по инфраструктуре Украины. Об этом сообщил подполковник армии США Дэниел Дэвис.
В своем материале для 19FortyFive он подчеркнул, что российская армия до сих пор имеет преимущество в артиллерии и высокоточных ракетах и смогла устроить логистический коллапс для Украины.
«Они серьезно ухудшили энергетическую инфраструктуру по всей Украине, из-за чего Киеву очень трудно поддерживать свою армию на поле боя», — отметил эксперт.
Помимо этого, он осудил отставных американских генералов, которые рассказывают недостоверную информацию о положении подразделений ВСУ. По словам Дэвиса их заявления о том, что Киев сможет добиться результата, не подтверждаются наблюдением за ходом спецоперации.