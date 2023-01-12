В конце 2023 года транспортная реальность Москвы изменится

В Москве в 2023 году будет построено около 90 км дорог, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Главным проектом остается строительство Московского скоростного диаметра. Сейчас работы ведутся на всем протяжении трассы, движение по которой запустят до конца года, сообщает сетевое издание «Типичная Москва».
Строительство Южной рокады также завершат в конце 2023, на сегодняшний день готовность составляет 70%. Запуск Московского скоростного диаметра и Южной рокады полностью изменят транспортную реальность города.
Также в 2023 планируется завершение реконструкции трех развязок на МКАД.