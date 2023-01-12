Экономисты предупредили о скором превышении потолка госдолга в США

Вашингтон, 12 января. Правительство США может в ближайшее время столкнуться с достижением «потолка» госдолга, который законодательно установлен на уровне 31,4 триллиона долларов. Об этом сообщает аналитическая компания Wrightson ICAP.
Согласно ее подсчетам, в настоящее время на балансе правительства находится немногим более 60 миллиардов долларов. Большая часть этих денег, как отмечают исследователи, будет потрачена на проведение аукционов эталонных векселей и облигаций, которые состоятся на этой неделе. По данным ICAP и Bloomberg, на эти цели будет израсходовано около 36,6 миллиардов долларов.
По оценкам аналитиков, оставшихся денег правительству хватит примерно не неделю, после чего потолок госдолга буде формально превышен. Экономисты считают, что Казначейство уведомит Конгресс о применении чрезвычайных мер бухгалтерского учета в ближайшие несколько дней. Это позволит продлить работу правительства до второй половины года без угрозы объявления дефолта.
Тем не менее, превышение предельного порога госдолга произойдет задолго до даты окончания действия нынешнего закона, который ограничивает величину заимствований на уровне 31,4 триллиона долларов. Ожидалось, что США проживут без необходимости подъема потолка госдолга по крайней мере до сентября нынешнего года.
Однако наибольшую проблему в сложившейся ситуации представляет на само достижение лимита, а необходимость его очередного увеличения. В ситуации с отсутствием единой позиции в Конгрессе провести данное решение будет очень непросто. Об этом можно с уверенностью сказать, если вспомнить предыдущее голосование по увеличению потолка госдолга, которое прошло в конце 2021 года. Тогда необходимого результата удалось достичь после значительных уступок со стороны администрации Байдена, которой пришлось отказаться от значительной части расходов по «инфраструктурному биллю».
В нынешнем созыве Конгресса, где Республиканцы получили контроль над Палатой представителей, голосование по увеличению потолка заимствований может превратиться в еще более сложную задачу.
«Существует также реальная вероятность того, что Конгресс не сможет вовремя повысить лимит долга в следующем году, что вынудит Казначейство сократить ежедневные платежи до уровня поступлений, что приведет к сокращению расходов примерно на 10% ВВП в годовом исчислении», — отметили в Wrightson ICAP.
Хотя, экономисты считают подобный сценарий достаточно маловероятным и ожидают, что Конгрессу удастся повысить лимит долга до того, как это ограничит способность Казначейства выплачивать свои обязательства, они отмечают что, риск технического дефолта является более высоким, чем в любой момент с 2011 года.
«Лимит долга, вероятно, представляет наибольший политический риск в следующем году, и мы ожидаем, что он будет соперничать с эпизодом 2011 года по разрушению финансовых рынков и экономики», — отметил главный экономист Goldman Ян Хатциус.