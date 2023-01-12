Экономисты предупредили о скором превышении потолка госдолга в США

Однако наибольшую проблему в сложившейся ситуации представляет на само достижение лимита, а необходимость его очередного увеличения. В ситуации с отсутствием единой позиции в Конгрессе провести данное решение будет очень непросто. Об этом можно с уверенностью сказать, если вспомнить предыдущее голосование по увеличению потолка госдолга, которое прошло в конце 2021 года. Тогда необходимого результата удалось достичь после значительных уступок со стороны администрации Байдена, которой пришлось отказаться от значительной части расходов по «инфраструктурному биллю».