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Студенты из США разработали ложку, которая усиливает вкус еды

Общество
Студенты из США разработали ложку, которая усиливает вкус еды

Команда студентов из Корнельского университета и Университета Нью-Йорка научилась увиливать вкус еды. Для этого была изобретена специальная ложка.

Из-за своей необычной текстуры ложка способна воздействовать на вкусовые рецепторы. Она имеет несколько бугорков на нижней поверхности, чтобы более плотно прилегать к языку.

Кроме того, ее обработали слоем молекул под названием лиганда. Они вступают в реакцию с белками рецепторов языка, реагирующих на молекулы сахара. Из-за этого запускается череда неверных импульсов, заставляя мозг чувствовать сладость, передает Scientific American.

Авторы разработки также раскрыли ее предназначение. Ложка будет полезна для людей с диабетом, которым нельзя есть сладкое.
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