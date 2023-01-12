Студенты из США разработали ложку, которая усиливает вкус еды

Кроме того, ее обработали слоем молекул под названием лиганда. Они вступают в реакцию с белками рецепторов языка, реагирующих на молекулы сахара. Из-за этого запускается череда неверных импульсов, заставляя мозг чувствовать сладость, передает Scientific American.