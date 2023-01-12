Владислава Малаховская сравнила талант Манижи и SHAMAN

Музыкальный журналист Владислава Малаховская высказалась о творческой деятельности молодых российских артистов. Композитор считает, что певец SHAMAN достойно представляет российскую сцену, в отличие от исполнительницы Манижи.
Малаховская назвала SHAMAN удачным примером артиста-патриота, который стал популярен благодаря своим хитам о России. Музыкальный журналист отметила, что у певца прекрасное музыкальное образование.
«Его упрекают в том что он конъюнктурщик, в том, что у него даже манера пения американская, но тем не менее, это молодой человек, такой харизматичный, пассионарный, талантливый, кстати у него прекрасное образование музыкальное, и вот мне нравится то, что он делает. Я считаю что это правильно, что он вышел сейчас как-то на передний план», — высказала мнение Малаховская во время пресс-конференции, организованной медиацентром «Патриот».
Однако Манижа, по словам педагога, гораздо менее талантливая SHAMAN. Малаховская не понимает, за счет чего певица стала известной, так как у нее нет такого голоса.