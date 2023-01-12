МО РФ: главком сухопутных войск Салюков заслушал доклады о слаживании РГВ в Белоруссии

Отмечается, что российскую группу возглавил главком Сухопутных войск Олег Салюков. В ходе своего визита он заслушал доклады командиров частей ВС РФ в составе РГВ. Главком подчеркнул, что российские военнослужащие, входящие в региональную группировку войск, продолжат курс интенсивной боевой подготовки на полигонах Вооруженных сил Белоруссии.