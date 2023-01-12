Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

МО РФ: главком сухопутных войск Салюков заслушал доклады о слаживании РГВ в Белоруссии

Армия
МО РФ: главком сухопутных войск Салюков заслушал доклады о слаживании РГВ в Белоруссии

Комиссия Минобороны России прибыла на белорусскую территорию для проверки качества боевого слаживания региональной группировки войск (РГВ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что российскую группу возглавил главком Сухопутных войск Олег Салюков. В ходе своего визита он заслушал доклады командиров частей ВС РФ в составе РГВ. Главком подчеркнул, что российские военнослужащие, входящие в региональную группировку войск, продолжат курс интенсивной боевой подготовки на полигонах Вооруженных сил Белоруссии.

Кроме этого, комиссия также проверила условия проживания бойцов ВС РФ в республике.
вс рф россия белоруссия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду