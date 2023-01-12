В Подмосковье волонтеры наладили производство маскировочных сетей для отправки в зону СВО

Помещение для волонтеров предоставила местная администрация при поддержке депутатов. Люди приезжают в вечернее время после работы, многие приходят семьями или с друзьями, так как хотят по мере сил помочь российским военнослужащим в их борьбе с укронацистами, сообщает tvr24.tv.