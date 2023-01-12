Приставы в Саратовской области конфисковали авто у пьяного водителя за повторное нарушение

Судебные приставы изъяли в пользу государства машину жителя Балакова Саратовской области в ходе уголовного дела. Водитель Chevrolet Lacetti Klan, будучи ранее уже оштрафованным, снова сел за руль в состоянии опьянения.
Как пишет сетевое издание SUTYNEWS.RU, суд признал 28-летнего автомобилиста виновным в совершении правонарушения по ч.1 ст. 264.1 УК РФ и решил изъять у фигуранта принадлежащую ему машину. На основании полученного исполнительного листа судебные приставы Балаковского районного отдела завели исполнительное производство и сообщили об этом нарушителю в установленном порядке.
После того, как правоохранители выяснили местонахождения автомобиля, они выехали по адресу и на месте оформили акт изъятия имущества. Транспорт передали в территориальное управление Росимущества, где он был обращен в доход государства.