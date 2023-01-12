Побывавшего в Грузии россиянина удивило отношение местных жителей к туристам

Живший несколько месяцев в Грузии турист из РФ рассказал, как местные жители относятся к русским, немцам и индийцам.
Своим мнением о поездке путешественник поделился в блоге на платформе «Дзен». По его словам, в Грузии живут около 15% русских. Вдобавок почти все жители говорят на русском языке. Турист утверждает, что грузины «максимально дружелюбно» относятся к русским, немцам и индийцам.
«На себе я не почувствовал ни одного проявления дискриминации за несколько месяцев жизни здесь», — отмечает автор.
Россиянин также обратил внимание на «гипертрофированную гостеприимность» жителей Грузии, которые постоянно желают накормить туристов и напоить их домашним вином.