Побывавшего в Грузии россиянина удивило отношение местных жителей к туристам

Своим мнением о поездке путешественник поделился в блоге на платформе «Дзен». По его словам, в Грузии живут около 15% русских. Вдобавок почти все жители говорят на русском языке. Турист утверждает, что грузины «максимально дружелюбно» относятся к русским, немцам и индийцам.