Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Побывавшего в Грузии россиянина удивило отношение местных жителей к туристам

Общество
Побывавшего в Грузии россиянина удивило отношение местных жителей к туристам

Живший несколько месяцев в Грузии турист из РФ рассказал, как местные жители относятся к русским, немцам и индийцам.

Своим мнением о поездке путешественник поделился в блоге на платформе «Дзен». По его словам, в Грузии живут около 15% русских. Вдобавок почти все жители говорят на русском языке. Турист утверждает, что грузины «максимально дружелюбно» относятся к русским, немцам и индийцам.

«На себе я не почувствовал ни одного проявления дискриминации за несколько месяцев жизни здесь», — отмечает автор.

Россиянин также обратил внимание на «гипертрофированную гостеприимность» жителей Грузии, которые постоянно желают накормить туристов и напоить их домашним вином.
грузия россия туризм
Военкоры ФАН
Лучшие в аду