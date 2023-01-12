Кузен основательницы движения BLM Патрисии Каллорс погиб при задержании в Лос-Анджелесе

Двоюродный брат основательницы движения Black Lives Matter (BLM) Патрисии Каллорс Кинан Андерсон погиб при задержании полицейскими в Лос-Анджелесе. В крови темнокожего американца нашли следы употребления каннабиса и кокаина, сообщает ABC News.
О смерти кузена сообщила сама Патрисия Каллорс на своей странице в соцсети. Женщина обвинила в случившемся сотрудников местной полиции. По ее словам, все случилось на бульваре Венис — на территории богатого района Лос-Анджелеса.
Установлено, что Андерсон погиб в больнице от остановки сердца. По версии правоохранителей, мужчина стал виновником ДТП, в связи с чем получил несколько ударов электрошокером при задержании. Стражи порядка заявили, что применили силу, так как злоумышленник попытался скрыться с места аварии. Подробности инцидента уточняются.