Острый дефицит лекарств зафиксирован на Украине из-за перебоев с поставками

Серьезный дефицит лекарств наблюдается в аптеках Украины, в том числе из-за перебоев с поставками и общей нехватки препаратов на мировом рынке.
В связи с этим аптеки заменяют препараты на более дешевые аналоги. Многие лекарства в целом исчезли из продажи, а за другими, по словам украинцев, нужно побегать, поскольку они есть далеко не везде.
Кроме того, летом 2022 года в силу вступил закон, который запрещает продавать на Украине препараты производителей, продолжающих работать на российском рынке. При этом так называемые дешевые лекарства дорожают намного быстрее импорта, пишут местные СМИ.