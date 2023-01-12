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Острый дефицит лекарств зафиксирован на Украине из-за перебоев с поставками

Общество
Острый дефицит лекарств зафиксирован на Украине из-за перебоев с поставками

Серьезный дефицит лекарств наблюдается в аптеках Украины, в том числе из-за перебоев с поставками и общей нехватки препаратов на мировом рынке.

В связи с этим аптеки заменяют препараты на более дешевые аналоги. Многие лекарства в целом исчезли из продажи, а за другими, по словам украинцев, нужно побегать, поскольку они есть далеко не везде.

Кроме того, летом 2022 года в силу вступил закон, который запрещает продавать на Украине препараты производителей, продолжающих работать на российском рынке. При этом так называемые дешевые лекарства дорожают намного быстрее импорта, пишут местные СМИ.
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