Стабильное золото, крепкий рубль: аналитик о положительных трендах начала года

Золото растет на ожидании, что ФРС поднимет ставку на заседании, которое должно состоятся 31 января —1 февраля не на 25, а на 50 базисных пункта. Благородный металл пользуется спросом и как защитный актив на фоне риска рецессии в мировой экономике и американской, в частности, отмечает аналитик.