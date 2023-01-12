Стабильное золото, крепкий рубль: аналитик о положительных трендах начала года

Цены на золото по итогам торгов вчерашнего дня (11 января) закрылись без изменений в районе отметки 1877 долларов за тройскую унцию и сегодня, 12 января, немного подрастает в район отметки 1884 доллара, сообщает аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов.
«В целом золото торгуется без изменений, участники рынка ждут данных об инфляции и доходности американских облигаций, — констатирует он. — Они снизились в район отметки 3,5%, а индекс доллара DXY пока что продолжает торговаться в районе ниже 103 пункта».
Золото растет на ожидании, что ФРС поднимет ставку на заседании, которое должно состоятся 31 января —1 февраля не на 25, а на 50 базисных пункта. Благородный металл пользуется спросом и как защитный актив на фоне риска рецессии в мировой экономике и американской, в частности, отмечает аналитик.
Рубль по отношению к доллару добился уверенного роста на 1,5% с отметки 70 рублей, к отметке 68,7. Рубль 12 января продолжает укрепляться и торгуется уже ниже отметки в 68 рублей за доллар.
«Основная новость, помогающая росту рубля — заявление Центрального Банка России о том, что с 17 января по 6 февраля он выйдет с продажей валют на рынок, — указывает Александр Багманов. — В рамках бюджетного правила будет ЦБ продавать юани, планируется реализовать валюты на 54,5 миллиарда рублей, что будет до конца месяца поддерживать российскую валюту».
Этому также будет способствовать начавшийся налоговой период и предполагаемое восстановление объемов экспортной выручки.
Ожидается, что до конца месяца доллар будет в диапазоне 68-70 рублей.
Ранее экономисты рассказали, что будет с курсом рубля в 2023 году.