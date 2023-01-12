Движение на трассе Джубга — Сочи восстановили после опрокидывания грузовика с топливом

Сотрудники дорожной службы устранили последствия инцидента с перевозившим дизельное топливо грузовиком в Туапсинском районе Сочи. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье», движение транспортных средств осуществляется в штатном режиме.
«Движение [восстановлено] в штатном режиме. Опрокинувшийся бензовоз подняли и увезли, разлив горюче-смазочных материалов устранен», — говорится в сообщении.
Напомним, грузовик перевернулся на участке трассы Джубга — Сочи недалеко от населенного пункта Дзеберко днем в четверг. В результате на проезжую часть вылилось топливо, из-за чего движение было ограничено.
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