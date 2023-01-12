Аналитик Котков назвал три причины отказа ФРГ от поставок вооружения Тайваню

Решение немецких властей отказаться от поставок вооружения Тайваню обосновано экономическими и геополитическими факторами, заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.
В эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» он отметил, что существует сразу три причины, объясняющие позицию Берлина.
«Германии, вследствие географического положения, очень крайне сложно поставить на Тайвань оружие. Кроме того, тайваньская армия, она исторически оснащалась американским оружием и появление других систем закономерно вызовет определенные проблемы с их адаптацией к тем правилам, тем условиям, какие сложились в тайваньской армии», — рассказал Котков.
Третий фактор, по его словам, заключается в истощении арсенала бундесвера. Германия была вынуждена отправлять вооружение Украине. В таких условиях она попросту не сможет потянуть еще и поставки Тайваню, который расположен в другой части мира.