Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Молотобоец Литвинов дисквалифицирован на два года за допинг и лишен бронзы ЧЕ-2014

Спорт
Молотобоец Литвинов дисквалифицирован на два года за допинг и лишен бронзы ЧЕ-2014

Российский молотобоец Сергей Литвинов дисквалифицирован на два года за употребление запрещенных препаратов. Кроме того, спортсмен лишается бронзовой медали чемпионата Европы 2014 года, говорится в заявлении Всероссийской федерации легкой атлетики.

Литвинов признался, что употреблял допинг. Атлет хотел попасть на летние Олимпийские игры — 2012 в Лондоне, однако молотобоец не смог пройти отборочный этап.

Ранее биатлонист Дмитрий Васильев назвал Литвинова идиотом и негодяем. По его словам, у западных стран складывается неправильное впечатление о российском спорте из-за таких высказываний, какие позволил себе атлет.
литвинов допинг дисквалификация спорт
Военкоры ФАН
Лучшие в аду