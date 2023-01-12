Молотобоец Литвинов дисквалифицирован на два года за допинг и лишен бронзы ЧЕ-2014

Российский молотобоец Сергей Литвинов дисквалифицирован на два года за употребление запрещенных препаратов. Кроме того, спортсмен лишается бронзовой медали чемпионата Европы 2014 года, говорится в заявлении Всероссийской федерации легкой атлетики.