Молотобоец Литвинов дисквалифицирован на два года за допинг и лишен бронзы ЧЕ-2014

Российский молотобоец Сергей Литвинов дисквалифицирован на два года за употребление запрещенных препаратов. Кроме того, спортсмен лишается бронзовой медали чемпионата Европы 2014 года, говорится в заявлении Всероссийской федерации легкой атлетики.
Литвинов признался, что употреблял допинг. Атлет хотел попасть на летние Олимпийские игры — 2012 в Лондоне, однако молотобоец не смог пройти отборочный этап.
Ранее биатлонист Дмитрий Васильев назвал Литвинова идиотом и негодяем. По его словам, у западных стран складывается неправильное впечатление о российском спорте из-за таких высказываний, какие позволил себе атлет.